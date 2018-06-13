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Защита подала ходатайство об отводе судьи по делу Вороненкова

Защита подала ходатайство об отводе судьи по делу Вороненкова

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сторона защиты по делу убийства экс-депутата РФ Госдумы Дениса Вороненкова заявила ходатайство об отводе одного из судей. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Как пояснил один из адвокатов обвиняемого, он находится в дружеских отношениях с одним из судей.

“Я заявил ходатайство об отводе судьи Трубникова из-за пребывания им в дружеских товарищеских отношениях в течение длительного времени со мной, адвокатом Святославом Пархоменко”, — сообщил адвокат.

После выхода из совещательной комнаты коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства об отводе.

Напомним, 13 июня Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению двух лиц в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

23 марта 2017 года в центре Киева застрелили Дениса Вороненкова и ранили мужчину, который его сопровождал.

Источник: УНН
Теги: суд, судья, отвод, Денис Вороненков
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