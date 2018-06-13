В Украине необходимо провести тарифную децентрализации - Зубко

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинская власть окончательно должна передать тарифообразования на органы местного самоуправления и обеспечить ответственность перед гражданами. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщили УНН в пресс-службе правительства.

"В условиях реформы децентрализации мы предприняли шаги не только к финансовой децентрализации, но и тарифной. Полномочия по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги передаются местной власти. Сегодня уже многие города вышли из условий тарифообразования независимого регулятора - НКРЭ КУ, и самостоятельно составляют тарифы, определяют , насколько они экономически обоснованы, а также какую помощь можно оказать своим коммунальным предприятиям из местных бюджетов. Но мы хотим довести этот процесс до конца, чтобы местное самоуправление по всей территории Украины самостоятельно составляло тарифы на тепло- и водоснабжение, а главное - отчиталось перед своей общиной, почему установлен именно такой тариф. Это повысит качество тепло- и водоснабжения, поскольку в первую очередь местные власти будут заинтересованы в повышении уровня соответствующих услуг. А жители смогут контролировать соответствие цены полученных коммунальных услуг", - отметил Геннадий Зубко.



Он сообщил, что сейчас уже есть новый состав НКРЭ КУ и ведутся переговоры по окончательному завершению тарифной децентрализации.



Кроме того, по словам Геннадия Зубко, "вопрос модернизации коммунальных предприятий, критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения и выполнения нормы Закона "О теплоснабжении" в условиях децентрализации должно быть приоритетным для органов местного самоуправления".



Как сообщал УНН, заседание НКРЭ КУ по установлению тарифов для "Киевтеплоэнерго" и выдачи лицензии предприятию запланировано на 14 июня.

Ранее Киевсовет потребовала от "Нафтогаза" вернуть горячую воду киевлянам, угрожая отрезать офис НАК от коммуникаций.