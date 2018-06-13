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Кабмин одобрил отставку Жебривского

Кабмин одобрил отставку Жебривского

Павел Жебривский

КИЕВ. 13 июня. УНН. Кабинет министров Украины одобрил увольнение главы Донецкой областной государственной администрации, руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Об этом журналистам после заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

"Согласовали указ Президента об увольнении (Жебривского - ред.)", - сказал Розенко.

Как сообщал УНН, Павел Жебривский сообщил, что попросил у Президента Петра Порошенко об отставке как главы Донецкой областной военно-гражданской администрации после трех лет на этой должности, на ближайшем заседании правительства ее должен был рассмотреть Кабинет министров.

Напомним, 29 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко освободил Георгия Тука с должности председателя Луганской ОГА и назначил главой ОГА Юрия Жебривского.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Павел Жебривский
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