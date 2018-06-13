Еще один украинец перешел в бельгийский ФК "Гент"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Бельгийский "Гент" объявил о подписании контракта с украинским защитником Игорем Пластуном, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Контракт с новым для украинца клубом подписан на четыре года. Таким образом, Пластун пополнит украинскую делегацию в "Генте", так как за команду уже выступает нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

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"Роман Яремчук рассказал мне только хорошие вещи о клубе, он заявил о прекрасном стадионе, о хорошей атмосфере в коллективе, болельщиках и о том факте, что "Гент" - амбициозный и профессиональный клуб, что еще больше убедило меня", - рассказал Пластун.

Стоит отметить, что два предыдущих сезона Игорь Пластун провел в "Лудогорце" (77 матчей, 4 гола), с которым дважды стал чемпионом Болгарии.