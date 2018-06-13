Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 14:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
15675
Версия для печати

Еще один украинец перешел в бельгийский ФК "Гент"

Еще один украинец перешел в бельгийский ФК "Гент"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Бельгийский "Гент" объявил о подписании контракта с украинским защитником Игорем Пластуном, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Контракт с новым для украинца клубом подписан на четыре года. Таким образом, Пластун пополнит украинскую делегацию в "Генте", так как за команду уже выступает нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук помог "Генту" обыграть самый титулованный клуб Бельгии

"Роман Яремчук рассказал мне только хорошие вещи о клубе, он заявил о прекрасном стадионе, о хорошей атмосфере в коллективе, болельщиках и о том факте, что "Гент" - амбициозный и профессиональный клуб, что еще больше убедило меня", - рассказал Пластун.

Стоит отметить, что два предыдущих сезона Игорь Пластун провел в "Лудогорце" (77 матчей, 4 гола), с которым дважды стал чемпионом Болгарии.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.