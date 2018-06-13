Суд по делу Вороненкова: подозреваемый сменил адвоката

КИИВ.13 июня. УНН. Суд по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова объявил перерыв до 13:30 для того, чтобы новый адвокат Довбош имел возможность ознакомиться с обвинением. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, во время заседания в суд поступило ходатайство от адвоката Владислава Добоша, с просьбой привлечь его к делу в виде защитника Ярослава Тарасенко, которое коллегия судей удовлетворила. После этого, защитник Добош подал ходатайство о получении возможности ознакомиться с обвинительным актом и пообщаться со своим подзащитным.

Также отметим, что во время заседания адвокат Тарасенко предоставил ходатайство с просьбой освободить его от участия в процессе в связи с тем, что к делу подключился защитник Довбош.

Посоветовавшись на месте, суд объявил перерыв до 13.30 для того, чтобы адвокат имел возможность ознакомиться по обвинению относительно Я.Тарасенка.

Как сообщал УНН, Тарасенко Ярослав Николаевич - обвиняемый по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины по делу об убийстве Дениса Вороненкова.

Председательствующий судья - Виталий Циктич.

Напомним, 23 марта 2017 года, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В январе 2017 бывший депутат государственной думы Российской Федерации Денис Вороненкова дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.