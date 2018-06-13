В Минске началось заседание подгрупп контактных групп по Донбассу

КИЕВ. 13 июня. УНН. Рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе начали заседание в Минске. Об этом сообщает на своей странице в Twitter министерство иностранных дел Республики Беларусь, передает УНН.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщение.

Как сообщал УНН, в начале мая украинская гуманитарная подгруппа ТКГ в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях.