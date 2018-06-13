Сегодня на Донбассе уже пострадали двое военных - Минобороны

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня с начала суток на Донбассе двое украинских военных уже получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

“Уже с начала этого периода от вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников”, — сообщил Мотузяник.

Всего с полуночи уже было зафиксировано 8 прицельных обстрелов позиций ВСУ, украинские военные открывали огонь в ответ.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 12 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, интенсивность боев оставалась на прежнем уровне. Боевики 32 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.