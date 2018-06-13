NASA отправило в "спячку" марсоход Opportunity из-за бурь

КИЕВ. 13 июня. УНН. Национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) приостановила выполнение научных операций марсоходом Opportunity через пылевую бурю. Об этом сообщается на сайте NASA, передает УНН.

“Пыльная буря на Марсе бушует почти две недели. В настоящее время принято решение приостановить выполнение научных операций марсоходом Opportunity”, — говорится в сообщении.

Буря на территории долины Настойчивости, где находится марсоход, началась 1 июня. Когда через несколько дней ветер усилился, Opportunity перевели в экономный режим, чтобы сохранить энергию аккумуляторов. Заряжать их с помощью солнечных батарей не позволяет значительная непрозрачность атмосферы.

В космическом агентстве США отметили, что заряд батарей необходим не только для исследований, но и для поддержания температуры внутри марсохода. Последние измерения показали температуру до минус −29 ° С.

Отметим, что марсоход Opportunity был доставлен на Марс в 2004 году вместе с апаратом- “близнецом” Spirit. Марсоходы были рассчитаны на 90 земных суток работы, однако прослужили дольше. Spirit застрял в песке в 2009 году и после безуспешных попыток освободить его марсоход признали утерянным. Opportunity продолжает исследования планеты.

Ранее в NASA рассказали об интригующих открытиях на Марсе.