Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 14:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
6915
Версия для печати

Украинских военных из Крыма обеспечат жильем

Украинских военных из Крыма обеспечат жильем

КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство приняло решение, которое позволит повысить социальную защиту военнослужащих. Проект закона "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" был поддержан на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Как пояснил министр обороны Украины Степан Полторак, эти изменения позволят значительно повысить социальную защиту военных, которые переехали в Украину с оккупированных территорий (в частности, Крыма).

"То, что произошло после захвата Крыма террористическими войсками РФ, это было для них очень мало и они приступили в последнее время к краже имущества, квартир и домов наших военных, где они проживали. Этот закон дает возможность нашим военным получить жилье и право на компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, была у них квартира в оккупированном Крыму, или нет", - сказал Полторак.

Кроме того, по его словам, для ВМС только в Одессе в этом году Минобороны планирует для обеспечения офицеров и матросов жильем до конца этого года сдать дом на 82 квартиры, общежитие на 400 мест и инфраструктуру военного городка на 1,5 тысячи военных.

Как сообщал УНН, более 40 тысяч военных стоят в очереди на жилье.

Источник: УНН
Теги: Крым, жилье, военные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.