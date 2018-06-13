Украинских военных из Крыма обеспечат жильем

КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство приняло решение, которое позволит повысить социальную защиту военнослужащих. Проект закона "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" был поддержан на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Как пояснил министр обороны Украины Степан Полторак, эти изменения позволят значительно повысить социальную защиту военных, которые переехали в Украину с оккупированных территорий (в частности, Крыма).

"То, что произошло после захвата Крыма террористическими войсками РФ, это было для них очень мало и они приступили в последнее время к краже имущества, квартир и домов наших военных, где они проживали. Этот закон дает возможность нашим военным получить жилье и право на компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, была у них квартира в оккупированном Крыму, или нет", - сказал Полторак.

Кроме того, по его словам, для ВМС только в Одессе в этом году Минобороны планирует для обеспечения офицеров и матросов жильем до конца этого года сдать дом на 82 квартиры, общежитие на 400 мест и инфраструктуру военного городка на 1,5 тысячи военных.

Как сообщал УНН, более 40 тысяч военных стоят в очереди на жилье.