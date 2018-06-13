Со стороны Северной Кореи больше нет ядерной угрозы - Трамп

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду вернулся в Соединенные Штаты после визита в Стамбул, где накануне состоялся исторический саммит лидеров США и КНДР. Трамп на своей странице в Twitter выразил уверенность, что отныне со стороны Северной Кореи больше не поступает ядерной угрозы, передает УНН.

"Только что приземлился - долгое путешествие, но теперь каждый может чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я пришел на должность. Со стороны Северной Кореи уже нет ядерной угрозы. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень положительным опытом. Северная Корея имеет большой потенциал для будущего ", - написал американский президент.



Он отметил, что перед тем, как состоялся исторический саммит, некоторые предполагал, вскоре может начаться война с Северной Кореей.



"Президент Обама сказал, что Северная Корея является нашей самой большой и опасной проблемой. Это больше не так - можете спать спокойно сегодня вечером", - добавил Трамп.



Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что обе стороны должны прекратить враждебные военные действия, и американский президент с этим согласился.



