Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 14:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5715
Версия для печати

Со стороны Северной Кореи больше нет ядерной угрозы - Трамп

Со стороны Северной Кореи больше нет ядерной угрозы - Трамп

Дональд Трамп

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду вернулся в Соединенные Штаты после визита в Стамбул, где накануне состоялся исторический саммит лидеров США и КНДР. Трамп на своей странице в Twitter выразил уверенность, что отныне со стороны Северной Кореи больше не поступает ядерной угрозы, передает УНН.

"Только что приземлился - долгое путешествие, но теперь каждый может чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я пришел на должность. Со стороны Северной Кореи уже нет ядерной угрозы. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень положительным опытом. Северная Корея имеет большой потенциал для будущего ", - написал американский президент.

Он отметил, что перед тем, как состоялся исторический саммит, некоторые предполагал, вскоре может начаться война с Северной Кореей.

"Президент Обама сказал, что Северная Корея является нашей самой большой и опасной проблемой. Это больше не так - можете спать спокойно сегодня вечером", - добавил Трамп.

Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что обе стороны должны прекратить враждебные военные действия, и американский президент с этим согласился.

Источник: УНН
Теги: США, ядерное оружие, КНДР, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.