Усик вошел в топ-10 рейтинга журнала The Ring

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинский чемпион WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) пробился в десятку лучших боксеров в престижном рейтинге журнала The Ring, информирует УНН со ссылкой на Ringtv.com.

Усик расположился на 10-й строчке рейтинга. Разместившись сразу за филиппинцем Донни Ньетесом.



Также в списке есть еще один украинец Василий Ломаченко, который занимает вторую позицию.



Возглавляет рейтинг чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC казах Геннадий Головкин. За Ломаченко разместились американцы Теренс Кроуфорд, Майки Гарсиа и японец Наоя Иноуэ.



Как сообщалось ранее, Усик после травмы начал тренировки в финал WBSS.