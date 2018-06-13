Антикоррупционные органы не готовят подозрения Рабиновичу – Сытник

КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию СМИ о подготовке подозрений народному депутату, лидеру партии “За життя” Вадиму Рабиновичу. Об этом он заявил во время пресс-конференции во Львове, передает УНН.

“Эта информация на „Инсайдере“... Там было три фамилии, по-моему: Омелян, Рабинович и Лещенко. Откуда такая информация — я не знаю. Это не соответствует действительности”, — констатировал Сытник.

Отметим, что ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что антикоррупционные органы готовят подозрения в отношении народных депутатов Вадима Рабиновича и Сергея Лещенко, а также министра инфраструктуры Владимира Омеляна. При этом никаких обоснований для подготовительных действий правоохранителей не приводилось.

Напомним, Рабинович призвал НАБУ расследовать назначение огромных — размером 1,2 млрд гривен — премий руководству НАК “Нафтогаз Украины”. Он в частности напомнил, что на самом деле менеджеры “Нафтогаза” не приложили никаких усилий, чтобы выиграть суд — всю работу за них сделала зарубежная компания, которой заплатили 25 млн долларов из государственного бюджета.