Семейная пара в Кривом Роге использовала свою дочь для порнографических видео

КИЕВ. 13 июня. УНН. Двое выходцев из государства Кавказского региона использовали свою дочь для создания порнографических видео. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

Семейная пара — 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона — распространяли порнографические файлы с участием своей 4-летней дочери. Они вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.

Продажа этих видео происходила в анонимном сегменте Интернета. Злоумышленники обычно находили “клиентов” на такие видео в сети, предлагая пересмотреть или купить видео. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

Полицейские установили никнейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов. По оперативной информации, последнее загрузки файлов этим пользователем были осуществлены несколько суток назад.

В квартире, которую арендовали злоумышленники в городе Кривой Рог Днепропетровской области, правоохранители провели обыск, во время которого изъяли компьютерную и видеотехнику, а также мобильные телефоны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, извращенца будут судить за торговлю детской порнографией с участием его ребенка.