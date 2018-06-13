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В Индии произошло масштабное ДТП: есть жертвы

В Индии произошло масштабное ДТП: есть жертвы

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в штате Уттар-Прадеш в районе города Майнпури погибли по меньшей мере 17 человек, а 12 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, при этом трое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

Отмечается, что причиной ДТП стало превышение скорости.

Как сообщал УНН, 19 мая в индийском штате Гуджарат в результате ДТП с участием грузовика погибли 19 человек.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 13 детей погибли и еще пятеро получили тяжелые травмы после того, как поезд въехал в школьный автобус на севере Индии.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Индия, жертвы
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