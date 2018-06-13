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В России бушуют лесные пожары в 11 регионах

В России бушуют лесные пожары в 11 регионах

КИЕВ. 13 июня. УНН. За три выходных и праздничных дня ликвидировано 129 лесных пожаров в 29 регионах России. Продолжаются работы по тушению 43 пожаров в 11 регионах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства лесного хозяйства.

Также отмечается, что по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за три выходных и праздничных дня, 10,11 и 12 июня, лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 129 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 40 тысяч га. Наибольшая площадь ликвидации пришлась на Амурскую область. Населенные пункты и объекты экономики от лесных пожаров не пострадали.

По ситуации на 00:00 мск 13 июня 2018 года лесопожарные силы и привлеченные лица проводят работы по тушению 43 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, более 33 тысяч га в Амурской, Иркутской областях, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском краях, республиках Саха (Якутия), Тыва, Алтай, Бурятия, Хакасия.

Как сообщал УНН, в течение 13-15 июня в большинстве регионов Украины, за исключением запада, севера, Черкасской и Полтавской областей, сохранится пятая степень пожарной опасности.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары, лес
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