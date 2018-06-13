США, Мексика и Канада будут принимать ЧМ по футболу в 2026 году

КИЕВ. 13 июня. УНН. Накануне начала чемпионата мира по футболу 2018 года, ФИФА решила, кто станет хозяином мундиаля-2026, передает УНН.

В среду 13 июня делегаты из более 200 стран посетили съезд FIFA в Москве, где решился вопрос, кто же станет хозяином чемпионата мира по футболу 2026 года.

За право принимать чемпионат мира соревновались Соединенные Штаты, Мексика и Канада (совместная заявка) против Марокко.

По результатам голосования, заявка США, Мексики и Канады получила 134 голоса, Марокко - 65 голосов, одна страна не проголосовала ни за кого.

Мексика дважды принимала чемпионат мира - в 1970 и 1986 годах, в США турнир проходил в 1994 году, а Марокко проиграл в четырех предыдущих голосованиях.

Напомним, чемпионат мира-2018, который принимает Россия, начнется 14 июня.

Как сообщал УНН, тренера сборной Испании уволили за сутки до начала ЧМ-2018.