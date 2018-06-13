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Италия остается основным поставщиком вина в Украине

Италия остается основным поставщиком вина в Украине

КИЕВ. 13 июня. УНН. В январе-мае текущего года Украина импортировала вина и сусла виноградного на общую сумму 46,7 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.

При этом основным импортером вина в Украине, по данным ГФС, является Италия. Из этой страны было импортировано вина виноградного на 13 млн долл.

Второе место в списке стран-импортеров вина в Украине занимает Франция. Из Франции в январе-мае текущего года было импортировано вина на общую сумму 7,2 млн долл.

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Грузия занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украине. Импорт вина из Грузии по итогам 5 месяцев 2018 года составил 7 млн ​​долл.

Также отмечается, что за 5 месяцев текущего года Украина поставила на экспорт вина виноградного на 20,7 млн долл.

Как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свои алкогольные вкусы, и именно вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.

Что касается вин отечественного производства, в последнее время они действительно поражают своим разнообразием, отмечают эксперты.

Так, вина из линейки "Felicitas" украинского производителя Beverage Trading Company на днях были признаны "Открытием года" на международном конкурсе BEST DRINK 2018.

Источник: УНН
Теги: вино, Beverage Trading Company
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