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Европарламент поддержал выделение 1 млрд евро Украине

Европарламент поддержал выделение 1 млрд евро Украине

КИЕВ. 13 июня. УНН. Европейский парламент поддержал выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро, если все будет хорошо, первый транш Киев получит в сентябре. Об этом заявил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Европарламент проголосовал за поддержку новой макрофинансовой помощи на сумму 1 миллиарда евро для Украины. Если все хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 голосов за и 124 - против", - отметил он.

Это подтвердили и в Европарламенте.

Напомним, 29 мая послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.

9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, ЕС, помощь
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