В Узбекистане планируют увеличить доступность алкоголя

КИЕВ. 13 июня. УНН. С 1 июля 2018 года в Узбекистане может быть разрешена продажа алкогольной продукции в розницу в крупных супермаркетах и на рынках, передает УНН со ссылкой на местное издание podrobno.uz.

Планируется, что розничная торговля алкогольной продукцией будет разрешена в крупных магазинах с общей торговой площадью более 100 квадратных метров, на оптово-торговых рынках (комплексах, дехканских рынках), а также в ярмарочных торговых павильонах.

Кроме того, с 1 июля текущего года государство намерено разрешить реализацию алкогольной продукции объектами торговли, расположенными на расстоянии более чем 100 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

Добавим, что на сегодня продажа алкоголя в стране разрешена только в специализированных алкомагазинах. При этом такие торговые точки должны быть расположены на расстоянии более пятисот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

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Тем временем украинская алкогольная политика движется в противоположном направлении.

Как писал УНН, в конце апреля Президент Порошенко подписал закон № 3149, который уполномочивает местные органы власти ограничивать время торговли алкогольными напитками.

Против этого законопроекта накануне высказался ряд экспертов и Европейская бизнес ассоциация. Там уверены, что любые ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегально спиртного.

В подтверждение этого свидетельствует и статистика Европарламента. В частности, по данным ЕП, уровень производства контрабандной алкогольной продукции в Украине сегодня выше, чем в любой другой стране ЕС.

Отметим, что представители местной власти признали невозможность эффективно “запрещать ночную торговлю алкоголем”.