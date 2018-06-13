Полиция Украины и США будет совместно бороться с наркоторговлей

КИЕВ. 13 июня. УНН. Нацполиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Подписание меморандума состоялось сегодня, 13 июня, с участием главы Нацполиции Украины Сергея Князева и заместителя Председателя дипломатической миссии США в Украине Джорджа Кента. В рамках меморандума иностранные партнеры передали украинским коллегам специальное оборудование, оргтехнику и 7 внедорожников”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Меморандум о сотрудничестве, подписанный украинскими и американскими правоохранителями, направлен на активизацию обмена информацией между Украиной и США в сфере противодействия транснациональной наркопреступности. Кроме того, он имеет целью совместные мероприятия Департамента противодействия наркопреступности (ДПН) Нацполиции и Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Drug Enforcement Administration, DEA) Минюста США в сфере предупреждения и разоблачения незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках процесса взаимодействия Украины и США оперативники нескольких подразделений ДПН получили от иностранных партнеров приборы ночного видения, тактический телескоп, инфракрасную камеру, фото- видео- и оргтехнику на сумму свыше 1,5 миллиона гривен. Также отечественные полицейские получили 7 внедорожников для нужд подразделений в регионах. Автомобили будут использоваться при документировании организованных групп наркодельцов с межрегиональными и международными связями.

Как сообщал УНН, 18 апреля Нацполиция и управления ФБР заключили соглашение о сотрудничестве в противодействии международной организованной преступности.