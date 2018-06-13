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В Калифорнии проведут референдум о разделении штата

В Калифорнии проведут референдум о разделении штата

КИЕВ. 13 июня. УНН. В ноябре 2018 года в американском штате Калифорния будет проведен референдум по вопросу о разделении штата на три части - Калифорнию, Южную Калифорнию и Северную Калифорнию. Об этом сообщает LA Times, передает УНН.

За объявление референдума было собрано 400 тысяч подписей. Он пройдет 6 ноября.

Согласно инициативе, Северная Калифорния будет состоять из 40 округов - от Орегона до Санта-Круз. В этот штат будут входить такие крупные города как Сан-Франциско и Сакраменто.

В Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Риверсайд и Бейкерсфилд.

Калифорния же будет образована из Лос-Анджелеса, Санта-Барбары, Вентуро и Монтерея.

Как сообщал УНН, правоохранители Испании в Барселоне провели масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума по независимости Каталонии 1 октября 2017 года. В рамках операции задержаны не менее 25 человек.

Источник: УНН
Теги: США, референдум, политика
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