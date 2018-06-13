На границе с Польшей изъято более 40 кг янтаря

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня в пункте пропуска "Рава - Русская" таможенники разоблачили гражданку Украины, которая пыталась вывезти в Польшу крупную партию янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

"Во время таможенных формальностей у таможенников возникло подозрение, что гражданка перемещает товар с сокрытием от таможенного контроя. Автомобиль Volkswagen Passat, на котором она направлялась, перевели в бокс углубленного досмотра. После проведения осмотра автомобиля в топливном баке и под сиденьем был обнаружен янтарь ориентировочной весом 40-45 кг.



Как сообщал УНН, патрульные полицейские Ровенской обнаружили у водителя-нарушителя почти 134 килограммов камня, похожего на янтарь. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.



