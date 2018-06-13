Суд по делу Вороненкова отказал Тарасенко в отводе коллегии судей

КИИВ.13 июня. УНН. Суд по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова отказал подозреваемому Ярославу Тарасенко и его защите в ходатайстве об отводе коллегии судей. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, во время заседания в суд поступило ходатайство от адвоката Тарасенко Владислава Добоша об отводе всей коллегии судей на основании того, что по их мнению нарушаются права на защиту, а сама коллегия судей является предвзятой.

Рассмотрев это ходатайство, коллегия судей отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, 23 марта 2017 года, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

Как сообщал УНН, Тарасенко Ярослав Николаевич - обвиняемый по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины по делу об убийстве Дениса Вороненкова.

В январе 2017 бывший депутат государственной думы Российской Федерации Денис Вороненкова дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.