Сурков остался помощником Путина

КИЕВ. 13 июня. УНН. Владислав Сурков, который занимается вопросом Украины, сохранил должность помощника президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает УНН.

"Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником президента Российской Федерации", - говорится в подписанном Путиным указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин определится с кадровым составом руководства администрации президента и его помощник Владислав Сурков может уйти в в отставку. Претендентом на его должность называли полпреда в Приволжском федеральном округе РФ Михаила Бабича.

Как сообщал УНН, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер недавно заявил, что ожидает активизации работы по РФ после переизбрания президентом Владимира Путина, вспомнив, что с января у него не было встреч с российским коллегой Владиславом Сурковым, с которым обсуждается урегулирования ситуации на Донбассе.