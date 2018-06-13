Генсек ООН призвал G7 взяться за борьбу с пластиком

КИЕВ. 13 июня. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G7 обьявить войну пластику. Об этом он заявил 9 июня в субботу выступая на саммите G7 в канадской провинции Квебек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.

“Факты очевидны. В наших океанах беспорядок. Ежегодно в них попадает около восьми миллионов тонн пластиковых отходов. Если мы не изменим ситуацию, то к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы”, — отметил он.

Он поприветствовал решение группы G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, посвятить специальное заседание проблеме загрязнения океанов и морей.

“Мы все должны делать гораздо больше и заниматься не только пластиковыми отходами, но и всеми проблемами океанов. Нет никаких сомнений в том, что в своей борьбе мы терпим поражения на всех фронтах”, — сказал Генеральный секретарь ООН.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара, в том числе пластиковая. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переработали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.