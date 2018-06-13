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Во время пьянки на одной из столичных СТО произошел взрыв

Во время пьянки на одной из столичных СТО произошел взрыв

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КИЕВ. 13 июня. УНН. В Киево-Святошинском районе Киевской области произошел взрыв самодельного устройства, пострадал один человек. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook, передает УНН

“Выяснилось, что группа молодых людей, которые являются работниками местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили подшутить, и один из них сделал собственноручно самодельное устройство, которое взорвалось у мужчины прямо в руках”, — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится в местной больнице с травмой руки. Правоохранители на месте происшествия изъяли обломки взрывного устройства для дальнейшей экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, 11 июня в Чернигове из-за взрыва в жилом доме пострадал человек.

Как сообщал УНН, в Херсонской области на рынке обнаружили самодельное взрывное устройство.

Источник: УНН
Теги: взрыв, СТО, алкоголь, травма
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