Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос на 8%

КИЕВ. 13 июня. УНН. За четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 145 млн долларов или на 8,3%. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

"За январь-апрель 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долларов. При этом аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долларов", - сказала Трофимцева.

Таким образом, аграрный экспорт увеличился на 8,3%.

Как уточнила она, Украина уже полностью исчерпала основные импортные тарифные квоты ЕС на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, пшеницу и муку.

По словам Трофимцевой, наибольшим спросом у европейских потребителей пользуются сегодня такие украинские продукты как зерновые злаки, их экспорт в ЕС за данный период составил 749,5 млн долларов, растительное масло - 370,9 млн долларов, семена масличных культур - 194,3 млн долларов, остатки и отходы пищевой промышленности - 177,2 млн долларов, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - 76,4 млн долларов.

Заместитель министра добавила, что почти в полном объеме остаются неиспользованными импортные тарифные квоты на следующие продукты: чеснок (494,9 тонн), овес (3476,9 тонн), сахар (18121,35 тонн), другой сахар (12720 тонн), грибы (500 тонн), продукция из обработанного молока (1992 тонн), сахарные сиропы (2000 тонн) и другие.

Кроме того, еще не полностью использованы дополнительные квоты по принципу "первый пришел - первый обслуживаешься" на такие товары как: виноградный сок, овес, мед, ячменная крупа, обработанные томаты. Также исчерпаны дополнительные квоты по принципу "лицензирования" на ячмень и ячменная мука, яйца, альбумины и молоко.

Общий украинский аграрный и пищевой экспорт во все страны мира за 4 месяца 2018 cоставил почти 6 млрд долларов. А весомую долю в товарной структуре экспорта занимают зерновые культуры - 37%, растительные масла - 26,1% и семян масличных культур - 9%.

Напомним, в I квартале текущего года Украина нарастила экспорт товаров в Чехию на 53,2 млн долларов.