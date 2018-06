Европарламент не смог призвать к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 - СМИ

КИЕВ. 13 июня. УНН. Европейский парламент не смог объединиться вокруг призыва к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил в Twitter брюссельский журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"В конце концов Европарламент не смог объединиться вокруг резолюции, которая призывала к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу, но попытается принять резолюцию с призывом к ЕС сделать заявление с осуждением нарушений прав человека в России и попыток скрыть их, прикрываясь чемпионатом мира", - написал Р.Йозвяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина призвала министров 35 стран-участниц ЧМ-2018 бойкотировать соревнования

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент может призвать к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу, который будет принимать Россия.

in the end the EP could not unite on a resolution calling for a diplomatic boycott of the #WorldCup but will pass a resolution calling on "the EU to make a statement to condemn human rights violations in #Russia &

the attempt to hide them under the cover of the FIFA World Cup "