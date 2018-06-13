Под Киевом двое мужчин забили молотком до смерти своего знакомого

КИЕВ. 13 июня. УНН. При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области было сообщено о подозрении двум злоумышленникам, которые молотком забили до смерти своего товарища. Их взяли под стражу. Об этом заявила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Во время ссоры двое мужчин, возмутившись на словесные оскорбления, начали наносить своему знакомому удары кулаками и ногами, после чего 36-летний ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против жизни и здоровья человека мужчина схватил молоток и нанес несколько ударов по голове и телу потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, что происшествие имело место в заброшенном помещении теплицы в одном из сел Васильковского района, где трое друзей распивали спиртные напитки и между ними вспыхнул конфликт.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины сразу после совершения преступления.

При процессуальном руководстве Васильковского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры двум задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Им грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, рецидивист, который лезвием изувечил ребенка, сел в тюрьму на 8 лет.