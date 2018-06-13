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Под Киевом двое мужчин забили молотком до смерти своего знакомого

Под Киевом двое мужчин забили молотком до смерти своего знакомого

КИЕВ. 13 июня. УНН. При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области было сообщено о подозрении  двум злоумышленникам, которые молотком забили до смерти своего товарища. Их взяли под стражу. Об этом заявила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Во время ссоры двое мужчин, возмутившись на словесные оскорбления, начали наносить своему знакомому удары кулаками и ногами, после чего 36-летний ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против жизни и здоровья человека мужчина схватил молоток и нанес несколько ударов по голове и телу потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, что происшествие имело место в заброшенном помещении теплицы в одном из сел Васильковского района, где трое друзей распивали спиртные напитки и между ними вспыхнул конфликт.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины сразу после совершения преступления.

При процессуальном руководстве Васильковского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры двум задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Им грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, рецидивист, который лезвием изувечил ребенка, сел в тюрьму на 8 лет.

Источник: УНН
Теги: убийство, прокуратура, Киевская область
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