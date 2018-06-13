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Льготники увеличили долги перед "Нафтогазом" почти на 3%

Льготники увеличили долги перед "Нафтогазом" почти на 3%

КИЕВ. 13 июня. УНН. Задолженность контрагентов, получающих газ от "Нафтогаза" на льготных условиях, за неделю выросла на 1,6 млрд грн, или на 2,9%, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

“Задолженность контрагентов, получающих газ от ”Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 55,8 млрд грн (увеличение на 1,6 млрд грн, или на 2,9% за неделю)”, — отметили в “Нафтогазе”.

Производители тепла увеличили долг на 196 млн грн (0,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 385 млн грн (8,6%), региональные газозбутови предприятия — на 1016 млн грн (4,3%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепла и электроэнергии, за прошедшую неделю увеличилась на 387 млн ​​грн (9,8%). Суммарная задолженность Киевэнерго составляет 4,3 млрд грн.

По состоянию на 12 июня, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом” составляет около 31,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 581 млн грн (1,9%).

Напомним, Киевсовет требовал от “Нафтогаза” вернуть горячую воду киевлянам, угрожая отрезать офис НАК от коммуникаций.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, льготы, долги, тэц
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