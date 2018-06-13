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Тереза ​​Мэй заверила, что санкции против России будут сохранены и расширены

Тереза ​​Мэй заверила, что санкции против России будут сохранены и расширены

КИЕВ. 13 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заверила, что санкции против России будут сохранены и расширены. Об этом об этом английский политик заявила во время часа вопросов к правительству премьер-министра в парламенте Великобритании, где сейчас с визитом находится спикер Андрей Парубий, со ссылкой на пресс-службу ВРУ передает УНН.

"Я буду настаивать на дальнейшем неуклонном соблюдении антироссийских санкций. На самом деле, по моему мнению, в некоторых сферах эти санкции должны быть и расширенными", - заявила Тереза ​​Мэй.

Напомним, Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС против организаторов незаконных выборов президента РФ в аннексирована Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, парламент, Тереза Мэй
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