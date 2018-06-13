Из-за утопления 5-летней девочки будут судить трех должностных лиц КП "Вода Донбасса"

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Донецкой области трем должностным лицам КП “Компания “Вода Донбасса” сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой погиб 5-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“Трем должностным лицам Мирноградского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия ”Компания “Вода Донбасса” объявлено подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели 16 апреля 2018 года 5-летней девочки“, - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в полицию обратилась жительница города Мирноград, которая сообщила о том, что ее 5-летняя дочь ушла гулять и пропала. На поиски девочки отправились сотрудники полиции и спасатели, также присоединились и местные жители. Тело ребенка было найдено возле дома в яме с водой, которая осталась после проведения ремонтных работ. Причина смерти: механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

Установлено, что в октябре 2017 года под руководством начальника участка указанного предприятия проводился ремонт трубопровода водоснабжения на одной из улиц города. По окончании работ был составлен и подписан директором предприятия акт выполненных работ, в котором в частности отмечалось, что котлован после ремонта трубопровода засыпан, что фактически не соответствовало действительности. В свою очередь главный инженер не осуществил возложенную на него функцию по общему контролю за выполнением ремонтных работ на объекте.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Трем подозреваемым лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Уголовное производство осуществляет Красноармейская местная прокуратура при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ НП Украины.

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