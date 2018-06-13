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Кабмин подал апелляцию на решение суда о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС

Кабмин подал апелляцию на решение суда о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС

КИЕВ. 13 июня. УНН. Кабинет министров Украины, Министерство внутренних дел и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подали апелляционные жалобы на решение суда о восстановлении Сергея Бочковского на посту главы ГСЧС. Об этом сообщил УНН его адвокат Игорь Федоренко.

"Апелляционная жалоба подана. Если не ошибаюсь, то на 19 июня назначено рассмотрение", - сообщил адвокат.

Федоренко уточнил, что подано три апелляции на решение суда о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС - от Кабинета министров, Министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом он добавил, что рассмотрение в апелляционной инстанции прекращает выполнение судебного решения в данной категории дел.

Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для восстановления Бочковского в должности.

7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности председателя ГСЧС.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).

Источник: УНН
Теги: суд, Кабмин, ГСЧС
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