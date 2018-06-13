Польша не выполнила ключевые требования относительно судебной реформы - ЕК

КИЕВ. 13 июня. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, выступая в Европарламенте, заявил, что Польша не выполнила ключевые требования ЕК о независимости судов, а поправки к судебной реформе, представленные руководящей партией "Право и Справедливость", оказались недостаточными, и реформа до сих пор представляет риск для демократического распределения власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По его словам, польская власть должна срочно предотвратить риск непоправимого вреда своему Верховному суду, в котором примерно 40 процентов судей будут вынуждены уйти на пенсию 3 июля, согласно реформе и будут заменены кандидатами из органа, в котором сейчас доминирует правящая партия.



Как сообщал УНН, в декабря 2017 года польский сенат принял президентские законы, которые реформируют судопроизводство в Польше - о Верховный суд и Государственный совет судопроизводства.

Закон о Верховном суде поддержали 58 сенаторов, против проголосовали 26, а трое воздержались. Законом вводится чрезвычайная жалоба на действующие приговоры судов, в том числе и те, которые были вынесены в течение последних 20 лет. Должны появиться две новые палаты, в частности Дисциплинарная с участием заседателей. С достижением возраста 65 лет судьи Верховного суда отправляться в отставку, разве что на их дальнейшую работу свое согласие даст президент.



Закон о Государственном совете судопроизводства поддержали 60 сенаторов, 26 были против, а один воздержался. Изменениями в закон предусматривается, в частности, избрание 15 судей Государственного совета судопроизводства 3/5 голосов Сейма. Каждая фракция могла бы выдвигать не более, чем 9 кандидатов на членство в совете. Также кандидатуры могли бы быть представленными группой 2 тыс. граждан или 25 судей. До сих пор члены Государственного совета судопроизводства выбирались судейской средой.



Напомним, в МИД Польши назвали заявления Еврокомиссии по судебной реформе необоснованными.