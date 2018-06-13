В Украину из США пытались ввести контрабандную брендовую одежду

КИЕВ. 13 июня. УНН. В аэропорту "Борисполь" задержана гражданка Украины за попытку незаконного ввоза из США партии одежды известных торговых марок Fendi, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

"Ввезти партию брендовой одежды стоимостью более 300 тыс. грн без уплаты причитающихся таможенных платежей пыталась гражданка Украины, которая прилетела из США. Товар ввозился для продажи в одном из известных магазинов в Киеве", - говорится в сообщении.



На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации гражданка не ​​оформляла и не подавала, по поводу декларирования перемещаемых товаров к инспекторам таможни не обращалась.



По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 471 Таможенного кодекса Украины.



Стоит отметить, что гражданка признала свою вину и выплатила 88 тыс. грн таможенных платежей.



Напомним, в Сумской задержали гражданку Российской Федерации при попытке вывезти старинные собрания сочинений.