Американец рассказал, почему не бросил работу после миллионного выигрыша в лотерею

КИЕВ. 13 июня. УНН. 59-летний житель американского штата Миннесота выиграл 1 млн долл. в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на Star Tribune.

По данным Powerball, выигрышными номерами стали: 6,10, 15, 25, 36, число-бонус - 14.

Несмотря на миллионный выигрыш, американец решил не бросать работу.

"Я являюсь представителем службы воздушного контроля в одной из американских компаний. Я люблю свою работу и не вижу смысла бросать ее, не смотря на выигрыш", - объяснил он.

Вместе с этим, счастливчик поделился планами на выигранные деньги. Он планирует приобрести скоростной катер.

Напомним, в субботу, 2 июня, в государственной лотерее "Мегалот" был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины - 17 млн 750 тыс. грн.

Известно, что свою выигрышную ставку счастливчик сделал 31 мая в пгт Катеринополь Черкасской области на точке продажи лотерейных билетов по адресу: ул. Соборная, 24 (магазин "Канцтовары").