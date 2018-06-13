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Минобороны начало закупки для строительства почти 200 казарм

Минобороны начало закупки для строительства почти 200 казарм

КИЕВ. 13 июня. УНН. Министерство обороны Украины начало тендерные процедуры закупок для строительства 182 казарм улучшенной планировки для военнослужащих-контрактников. Как сообщает пресс-служба Минобороны, об этом сегодня сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец, передает УНН.

"На сегодня уже начаты процедуры закупок по 182 из 184 казарм улучшенной планировки (99 процентов). Еще по 2-х зданиях в военном городке № 71 (г. Луцьк) завершаются проектные работы, и, после прохождения государственной экспертизы, они также будут выставлены на торги. Ориентировочный срок - до 20 июня текущего года", - сказал Чергинец.

По его словам, всего произошло 177 аукционов (раскрытие предложений), а количество участников, принявших участие в отборах, составило 865 (среднее количество участников 5, всего - 14, в г. Белая Церковь).

По словам представителя МОУ, средняя ожидаемая стоимость одной казармы, согласно экспертным отчетов составляет 17,3 млн грн. Эта сумма (средняя стоимость) по заключенным договорам составляет 15,3 млн грн. Экономия с помощью "ProZorro" достигается почти 2 млн грн. Общая фактическая экономия по результатам торгов 129 объектов составила 272,2 млн грн.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса полигона "Широкий лан" осенью этого года.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, строительство, казармы
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