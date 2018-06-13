Минобороны начало закупки для строительства почти 200 казарм

КИЕВ. 13 июня. УНН. Министерство обороны Украины начало тендерные процедуры закупок для строительства 182 казарм улучшенной планировки для военнослужащих-контрактников. Как сообщает пресс-служба Минобороны, об этом сегодня сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец, передает УНН.

"На сегодня уже начаты процедуры закупок по 182 из 184 казарм улучшенной планировки (99 процентов). Еще по 2-х зданиях в военном городке № 71 (г. Луцьк) завершаются проектные работы, и, после прохождения государственной экспертизы, они также будут выставлены на торги. Ориентировочный срок - до 20 июня текущего года", - сказал Чергинец.



По его словам, всего произошло 177 аукционов (раскрытие предложений), а количество участников, принявших участие в отборах, составило 865 (среднее количество участников 5, всего - 14, в г. Белая Церковь).



По словам представителя МОУ, средняя ожидаемая стоимость одной казармы, согласно экспертным отчетов составляет 17,3 млн грн. Эта сумма (средняя стоимость) по заключенным договорам составляет 15,3 млн грн. Экономия с помощью "ProZorro" достигается почти 2 млн грн. Общая фактическая экономия по результатам торгов 129 объектов составила 272,2 млн грн.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса полигона "Широкий лан" осенью этого года.



