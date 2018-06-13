В Закарпатской области остаются обесточенными 22 населенных пункта

КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате ухудшения погодных условий (гроза, град, ливни) было повреждено кровли 866 зданий и 2 раза повреждено твердое покрытие автодорог местного значения на территории Иршавского и Тячевского районов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

"По состоянию на 18:00 остаются обесточенными 22 населенных пункта, из них 12 частично", - говорится в сообщении.



В течение 13 июня для ликвидации последствий непогоды привлекался личный состав и техника Управления ГСЧС: 3 случая резки упавших деревьев и 1 случай откачки воды из подвала жилого дома.



Погибших и травмированных в результате непогоды нет.



Как сообщал УНН, по состоянию на сегодняшнее утро из-за осложнения погодных условий - град, грозы и сильный ветер - обесточены 238 населенных пунктов в семи областях Украины, а именно: Хмельницкая - 61 н.п., Львовская - 59 н.п., Черновицкая - 48 н.п., Закарпатская - 42 н.п., Винницкая - 20 н.п., Черкасская - 5 н.п., Киевская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



В частности, в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.



