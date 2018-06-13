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Украина ожидает от РФ реакции на инициативу создания совместной группы по поиску пропавших без вести

Украина ожидает от РФ реакции на инициативу создания совместной группы по поиску пропавших без вести

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украина ожидает, что Российская Федерации откликнется на инициативу создания трехсторонней группы для поиска без вести пропавших, в которую войдут Украина, РФ и Международный Комитет Красного Креста. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер по итогам сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает УНН.

"Украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, которых удерживают в РФ и в ОРДЛО. Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса. Ожидаем, что РФ пересмотрит свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создание с участием Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести", - написала Олифер.

Напомним, в Минске назвали условия разведения военных сил под Станицей Луганской.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, РФ, Украина, поиск
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