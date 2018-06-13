Боевики срывают восстановление мобильной связи на оккупированном Донбассе - Олифер

КИЕВ. 13 июня. УНН. Боевики продолжают срывать договоренности о допуске ремонтных бригад на оккупированные территории для восстановления мобильной связи. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер по итогам сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает УНН.

"В рамках экономической подгруппы украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании "Водафон Украины" на неподконтрольной территории. Однако аварийно-восстановительные работы, которые необходимо выполнить на территории ОРДЛО, были сорвано. Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В устойчивой мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения ", - написала Олифер.



Напомним, Украина ожидает, что Российская Федерации откликнется на инициативу создания трехсторонней группы для поиска без вести пропавших, в которую войдут Украина, РФ и представители Международного Комитета Красного Креста.