Американцы выстраивались в длинные очереди, чтобы взять автограф у Виталия Кличко

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время участия Виталия Кличко в церемонии введения в Международный зал боксерской славы американцы выстраивались в длинные очереди, чтобы взять автограф у мэра Киева. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные в СМИ и социальных сетях, передает УНН.

В понедельник, 11 июня, Виталий Кличко в городе Канастота (штат Нью-Йорк, США) стал первым украинцем, попавшим в Международный зал боксерской славы. Однако сама церемония растянулась на несколько дней. Так, в субботу, 9 июня, Кличко оставил отпечаток своего кулака для музея бокса, а позже провел автограф-сессию для фанатов.

Судя по опубликованным фотографиям и видео, в очереди за автографом к Виталию Кличко выстроилось несколько сотен человек. Звездой мероприятия, помимо мэра Киева, стала пятилетняя девочка, заявившая: “Я пришла за автографом и без него не уйду”. В итоге ей удалось пообщаться с Виталием без очереди.

Отметим, что в день введения в Международный зал боксерской славы чемпионы мира по боксу разных годов по традиции отправились на кабриолетах по улицам города. И здесь больше всего американцев собралось, чтобы посмотреть на Виталия Кличко. Мэр Киева, позируя журналистам, эффектно встал на заднем сидении кабриолета в боксерской стойке, чем сорвал овации граждан США.

Сам Виталий Кличко был впечатлен теплым приемом, оказанным ему в Соединенных Штатах, и поблагодарил всех своих поклонников за поддержку.

“Друзья! Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поздравил меня и кто поддержал. Я счастлив быть первым украинцем, кого ввели в Международный зал боксерской славы. Потому что этот факт не только признание моих личных достижений, это и признание спортивных достижений Украины. Огромная благодарность фанатам, которые съехались со всего мира и которые многие годы за меня болели, держали кулаки. Всем — и взрослым, и детям”, — написал мэр Киева в Facebook.

Напомним, помимо Виталия Кличко в Международный зал боксерской славы также включены такие звезды, как Мухаммед Али, Майк Тайсон и Джордж Форман.