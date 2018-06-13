Китай дал "зеленый свет" украинской курятине

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украина и Китай подписали Меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает УНН.

Подписание Меморандума состоялось 7 июня 2018 в г. Нинбо в рамках пребывания Председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы в КНР и участия в III Диалоге между Китаем и странами ЦВЕ по сотрудничеству по вопросам надзора за качеством, инспекции и карантину, организованных компетентной службой Китая.

Как отметил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, подписание Меморандума о взаимопонимании будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества и расширению двусторонней торговли между Украиной и КНР, увеличению видов импортных и экспортных товаров.

"Данный Меморандум откроет новые возможности диверсификации рынка сбыта украинского мяса птицы, повышения конкурентоспособности украинских пищевых продуктов на мировых рынках, что положительно повлияет на имидж Украины как надежного торгового партнера и будет способствовать развитию экономики государства", - отметил глава Госпродпотребслужбы.

Подписание Меморандума о взаимопонимании обеспечит взаимный обмен информацией, документацией, результатами достижений по вопросам профилактики и борьбы с гриппом птицы и другими болезнями птицы; проведение оценки рисков и переговоров по контролю и санитарных требований, необходимых для торговли мясом птицы, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее свой рынок для украинской курятины открыли Марокко и Гана.

Также напомним, в марте текущего года Миссия Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) проверила качество курятины крупнейшего экспортера страны - компании "Мироновский хлебопродукт". Еврокомиссия пришла к выводу, что продукция этой компании полностью соответствует международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food.