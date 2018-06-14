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Более 150 "зайцев" за день поймали в столичном транспорте

Более 150 "зайцев" за день поймали в столичном транспорте

КИЕВ. 13 мая. УНН. Только за первый день начатых совместных рейдов полиция и контролеры "Киевпастранса" обнаружили в общественном транспорте столицы более 150 "зайцев". Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН.

"Вчера, 12 июня, работники КП "Киевпастранс" и Национальной полиции провели первую совместную нынешнюю проверку пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действующих документов, дающих право на безбилетный проезд. Во время проверки на 627 единицах наземного общественного транспорта было выявлено 152 безбилетных пассажиров", - написал Давтян.

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Он заверил, что такие проверки будут проводиться регулярно и при этом каждый раз меняться маршруты и их время. В контексте сказанного Давтян выразил убеждение, что усилить ответственность пассажиров можно только через разумный контроль и создание условий обслуживания.

Источник: УНН
Теги: Киев, транспорт, полиция
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