Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Венгрии

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в четвертьфинал крупного турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. - "Hodmezovasarhely Ladies Open", который проходит в венгерском городе Ходмезевашаргей, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче второго круга 18-летняя жительница Ровного уверенно переиграла Реку-Луцу Яне из Венгрии - 6: 4, 6: 4.

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За выход в полуфинал Завацкая поспорит с представительницей Румынии Ириной-Марией Бара (8).

Заметим, что за место в четвертьфинале данных соревнований также поборется другая украинка Ангелина Калинина.