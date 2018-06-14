В Польше вице-спикера Сейма обвинили в ксенофобии в отношении к украинским медсестерам

КИЕВ. 13 июня. УНН. Заместитель главы польского Сейма Станислав Тишка нарушил конституцию Польши, которая запрещает дискриминацию в политической, общественной или хозяйственном жизни. Об этом пишет польское аналитическое интернет-издание OKO.press, передает УНН.

Коллектив этого сайта обратился с жалобой на депутата Тишку к парламенськой комиссии депутатской этики.

Как сообщает "Радио Свобода", коллектив сайта заявляет, что Тишка безосновательно обвинил медсестер из Украины в том, что они подвергают опасности жизни польских больных.

Журналисты напоминают, что 27 мая вице-спикер Сейма в эфире телеканала TVN24 сделал скандальное заявление: "Проблему дефицита кадров в больницах решают работниками из Украины, часто с низкой квалификацией. Из-за этого умирают люди".

СМИ обратилось за разъяснениями к польскому Министерству здравоохранения. Оттуда пришел ответ, который отрицает слова политика.

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"Министерство здравоохранения не знает никаких случаев смерти пациента, вызванных медицинской ошибкой украинской медсестры или ее недостаточным профессионализмом", - говорится в ответе.

Как отметили в министерстве, квалификация украинских медсестер, работающих в польских больницах соответствует уровню польского медперсонала. Таким образом, считают в OKO.press, слова депутата Тишки "противоречат правде" и тем самым нарушают принципы добросовестности, которыми должны руководствоваться депутаты.

"Необоснованное обвинение украинского медицинского персонала в причинении смерти польских пациентов является, что еще хуже, нарушением достоинства украинских граждан в Польше, а следовательно и нарушением принципа заботы о добром имени Сейма", - говорится в жалобе, направленной в польский парламент.

СМИ ожидает от комиссии депутатской этики быстрой реакции, поскольку сам вице-спикер, по их словам, игнорирует проблему. Он не отвечает на запросы журналистов относительно своего скандального выступления. Станислав Тишка также не ответил на заявление Посольства Украины в Польше, которое назвало его выступление "постыдным и ксенофобским".