Пенс: США не намерены повторять прошлых ошибок в отношениях с КНДР

КИЕВ. 13 июня. УНН. Вашингтон больше не повторит в отношениях с КНДР ошибок, которые были допущены в прошлом. Об этом заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс, комментируя итоги встречи в Сингапуре между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН.

“Успех этого саммита и прогресс, которого мы достигли, является прямым следствием непреклонного лидерства президента Трампа”, — сказал Пенс, выступая в Далласе. “Мы не повторим ошибок прошлого (в отношениях с КНДР)”, — указал он.

“С самого начала правления нынешней администрации Трамп изменил наш подход по отношению к Северной Корее, положив конец годам того, что называлось стратегическим терпением”, — отметил вице-президент, добавив, что президент США “ввел беспрецедентные экономические и дипломатические санкции” против Пхеньяна.

“Сейчас ведутся переговоры с тем, чтобы приступить к выполнению соглашения как можно скорее”, — отметил Пенс, говоря о документе, подписанном в Сингапуре. “И теперь по мере того, как мы продвигаемся по пути дальнейших переговоров, мы будем придерживаться принципа “доверяй, но проверяй”, — сообщил вице-президент.

Как сообщал УНН, журнал The New Yorker назвал “идиотским” видео, продемонстрированное Белым домом перед саммитом США-КНДР.