Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 03:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5400
Версия для печати

Четверо лидеров "Спортинга" разорвали контракты с португальским клубом

Четверо лидеров "Спортинга" разорвали контракты с португальским клубом

КИЕВ. 14 июня. УНН. Состав португальского гранда — лиссабонского “Спортинга”, покинул ряд игроков, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиссабонцев.

Полузащитники сборной Португалии Уильям Карвалью, Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш и голландский форвард Бас Дост направили письма в Финансовый регулятор Португалии о разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке. Копии этих писем получили в “Спортинге”.

Примечательно, что ранее контракты с клубом расторгли вратарь Руй Патрисиу и полузащитник Даниэл Поденсе.

Дост, трансферная стоимость которого составляет 19 млн. евро, забил в прошлом сезоне чемпионата Португалии 27 голов, а Фернандес стал вторым бомбардиром команды — 11 забитых мячей.

Примечательно, что трансферная стоимость всех четырех игроков, которые разорвали контракты, составляет 94 млн. евро.

Заметим, что причиной расторжения соглашений стал инцидент с вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы “Спортинга”.

Как сообщал УНН, одним из футболистов, который разорвал соглашение с “Спортингом” попал в сферу интересов “Шахтера”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.