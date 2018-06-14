Четверо лидеров "Спортинга" разорвали контракты с португальским клубом

КИЕВ. 14 июня. УНН. Состав португальского гранда — лиссабонского “Спортинга”, покинул ряд игроков, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиссабонцев.

Полузащитники сборной Португалии Уильям Карвалью, Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш и голландский форвард Бас Дост направили письма в Финансовый регулятор Португалии о разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке. Копии этих писем получили в “Спортинге”.

Примечательно, что ранее контракты с клубом расторгли вратарь Руй Патрисиу и полузащитник Даниэл Поденсе.

Дост, трансферная стоимость которого составляет 19 млн. евро, забил в прошлом сезоне чемпионата Португалии 27 голов, а Фернандес стал вторым бомбардиром команды — 11 забитых мячей.

Примечательно, что трансферная стоимость всех четырех игроков, которые разорвали контракты, составляет 94 млн. евро.

Заметим, что причиной расторжения соглашений стал инцидент с вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы “Спортинга”.

Как сообщал УНН, одним из футболистов, который разорвал соглашение с “Спортингом” попал в сферу интересов “Шахтера”.