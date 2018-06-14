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В Мексике неизвестные обстреляли участников похоронной процессии

В Мексике неизвестные обстреляли участников похоронной процессии

КИЕВ. 14 июня. УНН. Вооруженное нападение совершено в среду на участников похоронной процессии в городе Гвадалахара, столице штата Халиско на западе Мексики. Жертвами атаки стали два человека, шестеро получили ранения, говорится в обнародованном заявлении Генеральной прокуратуры региона, передает УНН.

“Свидетели рассказали, что на место (проведение церемонии) приехали два внедорожника и легковой автомобиль с вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь по прибывшим на похороны, после чего скрылись”, — указывается в документе. Сведений о подозреваемых в совершении нападения обнародовано не было.

В конце мая генеральный прокурор Халиско Рауль Санчес Хименес заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. По мнению властей, к тому, что происходит причастны мощные наркокартели “Халиско — Новое поколение” и “Нуэва Плаза”.

Как сообщал УНН, недавно в Мексике неизвестные застрелили шестерых полицейских.

Источник: УНН
Теги: полиция, Мексика, стрельба
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