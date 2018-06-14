Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 03:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3900
Версия для печати

СМИ: США планируют начать облагать пошлиной китайский импорт с 22 июня

СМИ: США планируют начать облагать пошлиной китайский импорт с 22 июня

КИЕВ. 14 июня. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать взимать пошлины за импорт китайских товаров на десятки миллиардов долларов уже с 22 июня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, сообщает УНН.

По сведениям ее источников, данное решение было согласовано на встрече представителей министерств торговли, финансов, а также офиса представителя США на торговых переговорах, состоявшихся в Белом доме перед отбытием Трампа на саммит Группы семи в Канаде 8 июня. Президент пока не утвердил такой шаг и может воздержаться от него, чтобы не нагнетать напряженности в отношениях с Китаем. Взаимодействие с Пекином крайне важно для Вашингтона после завершившегося саммита США — КНДР в Сингапуре, поясняет издание.

По его данным, список импортируемых китайских товаров, с которых предполагается взимать пошлины, сформирован не до конца. Первоначально перечень распространялся на товары и услуги общим объемом 50 млрд долларов. Сейчас список видоизменен за счет исключения одних пунктов и дополнения других, уточнило издание.

Министр торговли США Уилбур Росс посетил китайскую столицу в начале июня. Агентство “Синьхуа” сообщало, что на переговорах по торгово-экономическим вопросам в ходе этого визита был достигнут прогресс. Ранее Минкоммерции Китая проинформировало, что по окончании консультаций стороны намерены огласить детализированный список продукции, за счет которой в соответствии с договоренностями в ближайшее время будет увеличен масштаб импорта товаров из США.

Как сообщал УНН, Трамп прокомментировал слова Трюдо о “жестком ответе” на пошлины.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, пошлины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.