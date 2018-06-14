"Шахтер" назвал двух спарринг-партнеров в межсезонье

КИЕВ. 14 июня. УНН. Стали известны первые два соперника чемпиона Украины по футболу донецкого “Шахтера” во время межсезонной подготовки, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

На первых летних сборах в Германии с 21 по 30 июня “горняки” запланировали провести два товарищеских матча.

26-го июня в 17:00 на коллектив Паулу Фонсеки ожидает баталия с датским “Брондбю”, 30-го июня с “ЦСКА” (София, Болгария).

Заметим, что оба клуба стали вице-чемпионами своих стран в сезоне 2017/18 годов. “Брондбю” проиграл 34 очка “Мидтьюлландом”, а “ЦСКА” 7 пунктов “Лудогорца”.